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10:40 (мск), источник: Om1.ru

За полгода в Омской области стало меньше юридических лиц

Зато число индивидуальных предпринимателей немного подросло.

В регионе меняется соотношение организаций, занимающихся бизнесом.

УФНС по Омской области констатирует: по сравнению с прошлым полугодием количество юридических лиц сократилось на 2,4%. Количество индивидуальных предпринимателей, наоборот, выросло на 1,8%. Теперь на учёте в налоговых органах Омской области состоят 47 056 юридических лиц и 48 488 индивидуальных предпринимателей.

Возможно, юридических лиц становится меньше, потому что налоговая служба безжалостно вычищает их из ЕГРЮЛ. За первое полугодие 2017 года из реестра удалили 3040 недействующих юридических лиц. Количество рекордное: в первом полугодии 2016 года таких «мёртвых душ» было почти вдвое меньше. И это ещё не всё. В ближайшее время из ЕГРЮЛ исключат ещё 2286 юрлиц.

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