В Башкирии отмечается рекордно низкая инфляция

По данным Башкортостанстата, на конец августа подорожание в исследованном сегменте социально значимых продуктов составило не более 1,5%, причем почти половина списка подешевела на 1−13%.

Цены на черный чай (в среднем 688 руб./кг), рис (50 руб./кг), сметану (189 руб./кг) — выросли на указанные 1,5%. Свинина не подорожала вовсе (234). Говядина (с костью) подорожала на 0,7% (300), подсолнечное масло — на 0,6 (90,6), на столько же — сычужные сыры (411), а сливочное масло — на 0,1% (478).

Десяток яиц стал дороже на 0,5% (36,8), молоко стерилизованное на 0,3 (57), а пастеризованное — на 0,1% (45,5).

Цены на творог в общем расчете качнулись на 0,01% вниз (291 руб./кг). Подешевели на 1,9−0,5% такие продукты, как куры охлажденные и мороженные, гречка, сахар. Заметнее всего в связи с сезоном подешевели лук, картофель, морковь, капуста, яблоки — на 6−13%.