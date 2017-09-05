Сибирские ученые создают новый турбореактивный самолет на замену Як-40

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Летающую лабораторию нового турбореактивного самолета на 19 мест, создаваемого на замену Як-40, планируется создать к концу 2018 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА, входит в состав НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») Владимир Барсук.

«Сегодня мы занимаемся проектированием кессонной части крыла и обликом самолета. К концу года должны сдать кессонную часть крыла, а в январе — феврале следующего года провести ее статические и ресурсные испытания. К концу 2018-го планируем выйти на летающую лабораторию с цельнокомпозитным крылом», — сказал он.

При необходимости возможно увеличение объема пассажирской кабины нового самолета до 30−35 мест. По словам Барсука, можно получить «качественный, простой и надежный» самолет с современной кабиной и авионикой, который будет инвестиционно привлекателен.