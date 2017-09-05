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11:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Аналитики спрогнозировали снижение доходов жителей Воронежской области

Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ обновил прогноз развития российской экономики на ближайшие два месяца.

Источник: Вести - Воронеж

Результаты исследования опубликовали во вторник, 5 сентября. Исследователи изучили регионы с населением более 500 тыс. человек.

Воронежская область оказалась на второй строчке среди регионов, где в сентябре и октябре ожидается наибольшее снижение реальных доходов и потребительской активности — то есть частоты питания вне дома, развлечений, покупок крупной бытовой техники и мебели, недвижимости, транспорта, а также готовности брать кредиты и формировать накопления. Хуже ситуация может обстоять только в Крыму, уверены аналитики Финансового университета. Третьим аутсайдером стала Ростовская область.

Наибольший рост доходов и потребительской активности стоит ожидать в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. В среднем по стране ожидается положительная динамика.

— Расчеты показывают, что в ближайшие пару месяцев динамика реальных зарплат в России может замедлиться, однако она останется в положительной зоне — рост зарплат продолжится. С достаточно высокой вероятностью можно утверждать, что он продлится достаточно долго — на протяжении ближайшего года, — отметили в университете.

Финансовый университет при правительстве РФ — один из ведущих и старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. В последние годы вуз особенно активно занимается научно-исследовательской, консультационной и экспертно-аналитической деятельностью. Приоритетными для университета являются исследования по государственному заданию в рамках бюджетного финансирования.

Ранее аналитики Воронежстата констатировали, что средняя зарплата в Воронежской области за год выросла на 6,4%, составив 29,4 тыс. рублей.

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