Аналитики спрогнозировали снижение доходов жителей Воронежской области
Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ обновил прогноз развития российской экономики на ближайшие два месяца.
Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ обновил прогноз развития российской экономики на ближайшие два месяца.
Результаты исследования опубликовали во вторник, 5 сентября. Исследователи изучили регионы с населением более 500 тыс. человек.
Воронежская область оказалась на второй строчке среди регионов, где в сентябре и октябре ожидается наибольшее снижение реальных доходов и потребительской активности — то есть частоты питания вне дома, развлечений, покупок крупной бытовой техники и мебели, недвижимости, транспорта, а также готовности брать кредиты и формировать накопления. Хуже ситуация может обстоять только в Крыму, уверены аналитики Финансового университета. Третьим аутсайдером стала Ростовская область.
Наибольший рост доходов и потребительской активности стоит ожидать в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. В среднем по стране ожидается положительная динамика.
— Расчеты показывают, что в ближайшие пару месяцев динамика реальных зарплат в России может замедлиться, однако она останется в положительной зоне — рост зарплат продолжится. С достаточно высокой вероятностью можно утверждать, что он продлится достаточно долго — на протяжении ближайшего года, — отметили в университете.
Финансовый университет при правительстве РФ — один из ведущих и старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков,
Ранее аналитики Воронежстата констатировали, что средняя зарплата в Воронежской области за год выросла на 6,4%, составив 29,4 тыс. рублей.