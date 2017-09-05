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11:12 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае существенно подорожали продукты

Сливочное масло стало дороже на четверть.

В Красноярском крае за прошедший месяц выросла стоимость некоторых продуктов питания. В частности, на 2,2% подорожали куриные яйца и пчелиный мёд, также на 2,1% увеличилась стоимость отечественного игристого вина. Кроме того, подорожали отдельные виды рыбопродуктов: икра лососевых рыб — на 2,1%, филе рыбное — на 1,6%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 1,2%.

В тоже время специалисты Красноярскстата отметили снижение цен на отдельные виды овощей и фруктов: цена томатов снизилась на 38,7%, капуста белокочанная подешевела на 34,2%, свежие огурцы — на 29,4%. Снизилась цена свеклы, картофеля, репчатого лука и моркови — на 22%, 21,3%, 16,3% и 12,5% соответственно.

Специалисты Красноярскстата отметили, что за год в крае значительно подорожали апельсины и сливочное масло: на 29,8% и 25% соответственно. Также выросла стоимость кисломолочных продуктов на 11,5%, сметаны на 10,1%, творога на 9,3%.

В целом за год продовольственные товары подорожали на 3,4%.

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