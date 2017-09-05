Суд обязал Таганрогский авиазавод вернуть 6,7 миллиарда рублей

В течение месяца (до 23 сентября) ответчик может его оспорить. Суть дела в следующем. В 2013 году между Минобороны РФ и ТАНТК было заключено соглашение на поставку пяти самолетов Бе-200. Первую машину завод должен был передать ведомству в 2014 году, еще по две — в 2015 и 2016-м. Общая сумма контракта составила 8,4 миллиарда рублей, из которых 6,7 миллиарда Минобороны перечислило ТАНТК в качестве аванса.

Однако с 2013-го по 2017 год завод поставил только один новый Бе-200 для нужд МЧС РФ. Минобороны же, так и не дождавшись ни одного воздушного судна, сначала подало иск о взыскании неустойки с предприятия за нарушение срока поставки, а затем потребовало вернуть весь аванс.

Как следует из судебных решений, ответчик объяснил невозможность исполнить контракт в установленный срок тем, что параллельно выполнял свои обязательства по другому контракту с МЧС России, где поменялись технические условия. Из-за этого пришлось продлевать срок поставки. Но, видимо, суд счел более убедительными доводы межведомственной комиссии, которая проверила исполнение государственного контракта и пришла к выводу, что действительными причинами срыва срока поставки самолетов по контракту, заключенному с истцом, является недостаточный уровень оперативного производственного планирования и неэффективное использование производственных ресурсов.

Принимая во внимание эти факты, суд счел требования Минобороны обоснованными и постановил расторгнуть контракт ведомства с предприятием и взыскать с последнего весь аванс.