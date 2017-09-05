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11:18 (мск), источник: "Российская газета"

Выплаты по ОСАГО на Дону превысили общероссийский показатель

Более 124 тысяч рублей составляет размер средней выплаты по ОСАГО в Ростовской области по итогам первого полугодия. Причем этот показатель значительно превышает общероссийский (78,6 тысячи рублей). В итоге регион прочно закрепился в первой десятке в рейтинге убыточных субъектов РФ.

Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Президент РСА Игорь Юргенс считает, что эти цифры говорят, прежде всего, об активности мошенников и криминальных автоюристов, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП и обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба.

При этом по сравнению с прошлым кварталом Ростовская область «пошла на снижение»: по итогам первых трех месяцев этот показатель превышал 129 тысяч рублей.

— Ростовская область — регион, который стабильно входит в топ-10 убыточных регионов. Очевидно, что криминальные автоюристы прочно закрепились на этой территории и не собираются сдавать свои позиции. Об этом красноречиво свидетельствует третье место в общем рейтинге регионов по итогам первого полугодия 2017 года, — оценивает ситуацию автоэксперт Сергей Смирнов.

Между тем многие автовладельцы в один голос говорят, что обращаться к автоюристам им приходится не от хорошей жизни.

— Самому добиться от страховой компании полной компенсации ущерба почти невозможно. К примеру, я должна была получить за бампер и крыло около 100 тысяч рублей, а страховщики оценили мой ущерб в 40 тысяч, — сетует ростовчанка Елена Мудрякова. — Можно попытаться, конечно, получить эту сумму через суд самостоятельно. Но на это нужно время и деньги, которые еще не обязательно потом удастся получить со страховой компании.

Кстати

К регионам с высокой выплатой по ОСАГО относятся Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ингушетия, Ростовская, Ивановская, Амурская области, Чеченская Республика, Нижегородская, Ульяновская области, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Камчатский края.

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