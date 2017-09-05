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11:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Четырехмиллионного пассажира встретил Международный аэропорт Сочи

Пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом.

Источник: ГТРК «Кубань»

1 сентября 2017 года, что на две недели раньше, чем в 2016 году, Международный аэропорт Сочи обслужил четыре миллиона пассажиров. За аналогичный период прошлого года аэропорт к этому моменту принял 3 миллиона 759 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

Основной рост пассажиропотока произошел за счет внутренних авиаперевозок. Самыми популярными направлениями в Сочи за восемь месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень, Самара, Уфа, Челябинск, Пермь, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Симферополь. Рост пассажиропотока на некоторых из них составил 40 и более процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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