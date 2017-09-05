Четырехмиллионного пассажира встретил Международный аэропорт Сочи
Пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом.
Пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом.
1 сентября 2017 года, что на две недели раньше, чем в 2016 году, Международный аэропорт Сочи обслужил четыре миллиона пассажиров. За аналогичный период прошлого года аэропорт к этому моменту принял 3 миллиона 759 тысяч пассажиров, сообщает
Основной рост пассажиропотока произошел за счет внутренних авиаперевозок. Самыми популярными направлениями в Сочи за восемь месяцев стали Москва,