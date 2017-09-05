Четырехмиллионного пассажира встретил Международный аэропорт Сочи

1 сентября 2017 года, что на две недели раньше, чем в 2016 году, Международный аэропорт Сочи обслужил четыре миллиона пассажиров. За аналогичный период прошлого года аэропорт к этому моменту принял 3 миллиона 759 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».