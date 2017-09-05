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10:53 (мск), источник: Интерфакс

Путин выразил надежду на мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой»

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин надеется на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по иску госкомпании к холдингу Владимира Евтушенкова на 170,6 млрд рублей.

«Было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу. Но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — сказал он на пресс-конференции в Китае.

«Это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом. Как это будет развиваться дальше, на 100% я сказать не могу, потому что никаких прямых указаний я никому по этому поводу не давал и считаю давать не целесообразно», — добавил Путин.

Он сообщил, что встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и основным владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым по вопросу судебных разбирательств между компаниями.

«Я встречался и с руководителем “Роснефти”, и с руководителем “Системы” — и с Евтушенковым, и с Сечиным, именно по этому вопросу. Я выслушал позиции и того, и другого. Было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу», — сказал президент на пресс-конференции.

После заявлений российского лидера акции АФК «Система» утром во вторник взлетели более чем на 13%, бумаги обновили максимум за 3 месяца. На Московской бирже акции АФК «Система» к 10:25 МСК взлетели до 14,2 рубля (+13,2%) — максимума с начала июня, при этом оборот торгов превысил 0,48 млрд рублей. Также растут акции «Мобильных телесистем» (+3,2%).

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