Улица Ленина в Омске останется без нового асфальта в этом году

В Омске близится к завершению реконструкция первой части второй очереди улицы Ленина — работы на участке от Ленинградского моста до улицы Броз Тито продлятся до ноября, однако магистраль уже открыта для транспорта.

«На сегодняшний день практически закончены работы по устройству ливневой канализации, для этого как раз было перекрыто движение на улице, чтобы выполнить пересечение через проезжую часть. Эта работа выполнена, движение по улице Ленина открыто в две полосы. Работы полностью закончены по линиям связи. Ведутся работы по устройству освещения и установке опор контактной сети, а также по устройству основания под гранитный камень. Как закончим работы по благоустройству, ограждения уберутся и по всем трем полосам будет открыто движение», — рассказал корреспонденту «СуперОмска» в ходе работ главный инженер компании-подрядчика «ИдеалСтрой» Николай Твардовский.

При этом другую часть улицы — от Броз Тито до Юбилейного моста — отремонтируют уже только в следующем году. Кроме того, отложат на год и укладку асфальта по всей улице Ленина.

«Для устройства верхнего слоя асфальтобетона на проезжей части планируется перекрытие — в следующем году. Сейчас сложно сказать месяц, все будет зависеть от того, как будут проходить работы по ремонту Юбилейного моста. Когда работы закончим на участке от Броз Тито, так сразу будут проведены работы по обустройству покрытия на проезжей части», — пояснил Твардовский.