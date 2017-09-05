Башкирские предприятия задолжали государству 18 миллионов рублей
Недобросовестными налогоплательщиками оказались предприятия
Недобросовестными налогоплательщиками оказались предприятия
Руководство компаний злостно уклонялось от уплаты налогов, размер которых превысил 18 миллионов рублей.
В результаты судебными приставами был наложен арест на имущество, на денежные средства, находящиеся в банках, и арест на кассу. Только после этого долги были погашены в полном объеме.
За 7 месяцев 2017 года УФСПП России по РБ было взыскано более 1 миллиарда рублей.