Башкирские предприятия задолжали государству 18 миллионов рублей

Руководство компаний злостно уклонялось от уплаты налогов, размер которых превысил 18 миллионов рублей.



В результаты судебными приставами был наложен арест на имущество, на денежные средства, находящиеся в банках, и арест на кассу. Только после этого долги были погашены в полном объеме.