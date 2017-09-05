Авиаперелеты из Ростова-на-Дону в Тбилиси станут ежедневными
Начиная с 29 октября бюджетная авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы по маршруту
Начиная с 29 октября бюджетная авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы по маршруту
В настоящее время лоукостер летает в столицу Грузии четыре раза в неделю.
С этой даты каждый день, кроме пятницы, самолет «Победы» будет отправляться из донской столицы 11:45, а прибывать в Тбилиси в 14:15 по местному времени. В пятницу вылет будет осуществляться в 10:40, а посадка — в 13:10. Обратно из столицы Грузии лайнер будет отправляться в 15:05 (в пятницу — в 14:00) по местному времени, а приземляться в Ростове — в 15:35 (в 14:30 в пятницу).
«Победа» стала летать из Ростова в конце 2015 г., первоначально это были рейсы в Москву, а затем — в Тбилиси, Баку и