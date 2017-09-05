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11:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Авиаперелеты из Ростова-на-Дону в Тбилиси станут ежедневными

Начиная с 29 октября бюджетная авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Тбилиси ежедневно. Об этом сообщает ресурс «Ростов-Транспорт».

В настоящее время лоукостер летает в столицу Грузии четыре раза в неделю.

С этой даты каждый день, кроме пятницы, самолет «Победы» будет отправляться из донской столицы 11:45, а прибывать в Тбилиси в 14:15 по местному времени. В пятницу вылет будет осуществляться в 10:40, а посадка — в 13:10. Обратно из столицы Грузии лайнер будет отправляться в 15:05 (в пятницу — в 14:00) по местному времени, а приземляться в Ростове — в 15:35 (в 14:30 в пятницу).

«Победа» стала летать из Ростова в конце 2015 г., первоначально это были рейсы в Москву, а затем — в Тбилиси, Баку и Санкт-Петербург. В настоящее время перелеты в Баку не выполняются из-за заградительных тарифов на обслуживание в аэропорту столицы Азербайджана.

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