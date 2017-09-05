Минниханов потребовал снизить давление на малый бизнес в Татарстане

По его словам, количество субъектов бизнеса, заявивших о таком давлении, выросло на 12%, «и это не единственный рейтинг, который фиксирует данную тенденцию».

— Здесь нужна кропотливая работа всех органов власти, — сказал он. — Нам необходимо работать с предпринимателями, иметь с ними тесный контакт. Предприниматели — это те граждане, которые хотят работать и зарабатывать, платить налоги, создавать рабочие места. В целом это требует от нас системного подхода. Во многих муниципальных районах мы еще не видим хорошего отношения к инвесторам.