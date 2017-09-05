Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
16:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов потребовал снизить давление на малый бизнес в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании Совбеза и Экономического совета РТ заявил о необходимости снизить давление на малый бизнес, за последний год республика снизила свои результаты в национальном рейтинге делового климата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РТ.

 — Особую озабоченность вызывает увеличение доли компаний, столкнувшихся со случаями давления со стороны органов власти или естественных монополий, — сказал Минниханов.

По его словам, количество субъектов бизнеса, заявивших о таком давлении, выросло на 12%, «и это не единственный рейтинг, который фиксирует данную тенденцию».

По мнению Минниханова, вопросам улучшения состояния инвестиционного климата в республике и снижения административного давления на бизнес нужно уделить самое пристальное внимание.

 — Здесь нужна кропотливая работа всех органов власти, — сказал он. — Нам необходимо работать с предпринимателями, иметь с ними тесный контакт. Предприниматели — это те граждане, которые хотят работать и зарабатывать, платить налоги, создавать рабочие места. В целом это требует от нас системного подхода. Во многих муниципальных районах мы еще не видим хорошего отношения к инвесторам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани в музее появились восковые фигуры близняшек, которых раздели на набережной
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Стрельба в подмосковной школе. Главное
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь