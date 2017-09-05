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11:39 (мск), источник: Интерфакс

Двенадцатиэтажную больницу за 9 млрд рублей построят в Симферополе к 2020 году

5 сентября. Interfax-Russia.ru — Строительство многопрофильного республиканского медцентра за 9 млрд рублей стартовало в Симферополе, объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Источник: Интерфакс

«Республиканская больница имени Семашко работает в старых корпусах, которые мы привели в нормальное состояние, одновременно с этим здесь будут строиться новые корпуса, разместятся 16 отделений, в том числе отделение кардиохирургии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, гинекологии, ревматологии, терапевтическое отделение. Кроме того, будет консультативная поликлиника на 250 посещений в смену», — сказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко журналистам в Симферополе во вторник.

Медцентр разместится на 12 этажах. Стационар рассчитан на 734 койки.

В смену в клинике будет работать 641 сотрудник.

«Больница будет одной из современных в Российской Федерации, оснащение и оборудование позволит решать все вопросы на месте, уже не будет необходимости в транспортировке больных на «материк», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов журналистам.

Общая площадь объекта — 63 тысячи квадратных метров.

Генподрядчик стройки — ООО «СГМ Групп», генеральный проектировщик — компания «Москапстрой».

Больница возводится за городом, на 11-й километре Московского шоссе, за деньги из федеральной целевой программы.

У строителей симферопольского медцентра есть опыт возведения больницы во Владивостоке, на острове Русский.

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