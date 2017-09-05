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11:39 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область привезли 14 партий польских газонов для тренировочных баз ЧМ-2018

В регион привезли из Польши первые партии газонов для футбольных полей на тренировочных базах к чемпионату мира. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Источник: Калининград.Ru

Всего на территорию региона планируют завезти около 60 автомобилей с газонами. На сегодняшний день специалисты ведомства оформили 14 партий. Весь посадочный материал для полей прошёл предотгрузочный контроль по месту производства.

Каждая партия сопровождается фитосанитарным сертификатом. Решение о ввозе принимается после лабораторной экспертизы. В пресс-службе уточнили, что все рулонные газоны соответствуют карантинным требованиям РФ.

Плантации планируют постелить до середины октября. Сейчас на спортивных площадках «Пионер», «Локомотив» и «Сельма» идёт подготовка к укладке газонов. После обустройства полей за ними в течение месяца будет следить компания-производитель.

Генеральным подрядчиком на реконструкции стадионах «Локомотив» и «Пионер» является ЗАО «СМУ-4 Строй». Летом отставание от графика составляло около месяца. Оно возникло из-за сложностей с оформлением отчётной документации и с ввозом рулонного газона из Польши из-за санкций.

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила три тренировочные площадки в Калининграде, где пройдёт подготовка команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Участники турнира будут готовиться к матчам на стадионах «Локомотив», «Сельма» и «Мирный». В мае глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что реконструкцию первой и третьей площадок внесли в красную зону. Отставание на двух объектах по документам составляет около месяца. Основные сложности связаны с поставками рулонного газона из Польши.

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