В Петербурге появится филиал фонда «Сколково»
В Петербурге появится филиал фонда «Сколково». Он разместится на площадке Ленполиграфмаша, где сейчас действует технопарк.
В Петербурге появится филиал фонда «Сколково». Он разместится на площадке Ленполиграфмаша, где сейчас действует технопарк.
Об этом сообщил 5 сентября в ходе
Договоренность со Сколково достигнута, однако необходимо, чтобы Госдума одобрила изменения в закон, позволяющие создать филиал фонда в Северной столице. Предполагается, что это может произойти до конца 2017 года.
Сейчас резидентами Сколково являются 170 петербургских компаний, сообщил Максим Мейксин.