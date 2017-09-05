МЭР видело плюсы в покупке «Роснефтью» акций «Башнефти», заявил свидетель

«Мы пришли к выводу, что на законодательном уровне участие “Роснефти” не подпадает под ограничения. Мы пришли к выводу, что ее участие может принести очень хороший положительный эффект для бюджета», — сказала свидетель обвинения.

По ее словам, кандидатура «Роснефти» на приватизацию «Башнефти» изначально была предложена агентом сделки — ВТБ Капитал.

«Потенциальными покупателями были обозначены “Газпром”, “Роснефть”, “Лукойл” и другие ведущие компании. Мы рассмотрели, и решение было эти предложения отправить в правительство», — рассказала Москвитина.