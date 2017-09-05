Рогозин анонсировал проведение более 10 космических пусков до конца года

Источник: AP 2017

«По количеству пусков уже американцы начинают нас опережать. Правда, мы до конца этого года догоним — еще у нас более 10 пусков будет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

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«Мы ведь внимательно следим за тем, что происходит вокруг. Мы видим, что делают американцы. Они не только наступают нам на пятки. Теперь мы им начинаем уже наступать на пятки», — заявил Рогозин.

«Все равно этот рынок пусковых услуг ни в коем случае нельзя отдавать нашим конкурентам», — сказал он.

Кроме того, вице-премьер подтвердил, что тяжелая ракета-носитель «Протон» будет эксплуатироваться до 2021 года, затем ей на смену должна прийти «Ангара».