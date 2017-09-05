Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:21 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин анонсировал проведение более 10 космических пусков до конца года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Россия до конца года произведет свыше 10 космических пусков, планирует догнать США, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: AP 2017

«По количеству пусков уже американцы начинают нас опережать. Правда, мы до конца этого года догоним — еще у нас более 10 пусков будет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Читайте также
SpaceX показала запуск Falcon Heavy

«Мы ведь внимательно следим за тем, что происходит вокруг. Мы видим, что делают американцы. Они не только наступают нам на пятки. Теперь мы им начинаем уже наступать на пятки», — заявил Рогозин.

«Все равно этот рынок пусковых услуг ни в коем случае нельзя отдавать нашим конкурентам», — сказал он.

Кроме того, вице-премьер подтвердил, что тяжелая ракета-носитель «Протон» будет эксплуатироваться до 2021 года, затем ей на смену должна прийти «Ангара».

«“Протоны” продолжают изготавливаться здесь, в Москве, на заводе Центра имени Хруничева, а “Ангара” будет делаться в Омске. И пока не развернуто в полной мере производство “Ангары”, “Протоны” будут подспорьем. Думаю, на рубеже 2020 — 2021 годов будем от “Протонов” отказываться», — сказал Рогозин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь