Рогозин анонсировал проведение более 10 космических пусков до конца года
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Россия до конца года произведет свыше 10 космических пусков, планирует догнать США, сообщил
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Россия до конца года произведет свыше 10 космических пусков, планирует догнать США, сообщил
«По количеству пусков уже американцы начинают нас опережать. Правда, мы до конца этого года догоним — еще у нас более 10 пусков будет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
«Мы ведь внимательно следим за тем, что происходит вокруг. Мы видим, что делают американцы. Они не только наступают нам на пятки. Теперь мы им начинаем уже наступать на пятки», — заявил Рогозин.
«Все равно этот рынок пусковых услуг ни в коем случае нельзя отдавать нашим конкурентам», — сказал он.
Кроме того,
«“Протоны” продолжают изготавливаться здесь, в Москве, на заводе Центра имени Хруничева, а “Ангара” будет делаться в Омске. И пока не развернуто в полной мере производство “Ангары”, “Протоны” будут подспорьем. Думаю, на рубеже 2020 — 2021 годов будем от “Протонов” отказываться», — сказал Рогозин.