В Приморье появится первый комплекс по глубокой переработке минтая

Компания «Русский минтай» планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству комплекса глубокой переработки главной промысловой рыбы Дальнего Востока — минтая. Ранее подобное производство проходило за рубежом. Отечественное сырьё отправлялось на иностранные заводы, где за счет его переработки появлялись новые рабочие места. Сейчас ситуация изменится в пользу российского потребителя. Об этом сегодня заявили представители компании «Русский минтай» и Корпорации развития Дальнего Востока во время подписания соглашения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Встреча проходила на площадке Территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», где на данный момент строители уже начали возведение новой дороги. Сейчас это просто русское поле. Но, судя по активности инвесторов, уже к 2020 году Приморье получит новый промышленный район с развитой коммуникацией и логистикой. Особо из общего списка проектов выделяется комплекс по переработке минтая. Вопрос глубокой переработки водных биоресурсов для края всегда был непростым, большая часть сырья уходила на экспорт, а уже потом попадала на прилавки магазинов.

«Замороженный минтай уходил на азиатские фабрики, где из них делали полуфабрикаты, к примеру, крабовые палочки, и в дальнейшем успешно продавали их на российский рынок и в Европу. Мы хотим, чтобы наш минтай перерабатывался в России, это позволит предоставить высококачественный продукт на внутреннем рынке и даст возможность выйти на экспорт» Денис Сарана учредитель компании «Русский минтай»

Бизнесмен уточнил, что экономически это далеко не самый простой процесс. Азия имеет уже готовые заводы с подведёнными коммуникациями, логистику доставки. Возводить подобное производство без преференций со стороны государства в России сложно, это огромные капиталовложения. Однако особый статус Территории опережающего развития позволил предпринимателям уверенно смотреть в будущее.