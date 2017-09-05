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11:29 (мск), источник: VN.ru

Дату отопительного сезона-2017 в Новосибирске назвал губернатор Городецкий

Не позже 20 сентября начнется новый отопительный сезон в Новосибирске и районах области. Текущие работы на теплотрассах не отразятся на готовности к подаче тепла.

— Есть нормативы, когда средняя температура воздуха должна быть ниже плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд, — напомнил губернатор Владимир Городецкий во время пресс-конференции в региональном правительстве.

 — У нас этот период обычно наступает до 18 сентября. В зависимости от погоды бывают отклонения, но не позже 20 сентября. Могу сказать, что к отопительному сезону все готово. Работы еще ведутся, но они не повлияют на готовность. Есть запас топлива, угля, остались считанные дни, которые были ранее утверждены по срокам ремонта теплотрасс. Завершаются работы в Маслянском районе и городе Обь: перекладка всех теплотрасс, новые котельные — не угольные, а газовые.

Напомним, что в этом году на гидравлические испытания было направлено 2,286 миллиарда рублей. Это средства местных бюджетов и коммунальных предприятий. На формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов выделено 130 миллионов. Подготовка охватила 15730 жилых домов, пять ТЭЦ, 1234 котельных, 4 тысячи километров тепловых и 10 тысяч километров водопроводных сетей. Было заменено и капитально отремонтировано 106 котлов, 99 километров тепловых и 119 километров водопроводных сетей, приобретено и установлено 12 стационарных источников резервного электроснабжения на коммунальных котельных.

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