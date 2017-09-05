Дату отопительного сезона-2017 в Новосибирске назвал губернатор Городецкий
Не позже 20 сентября начнется новый отопительный сезон в Новосибирске и районах области. Текущие работы на теплотрассах не отразятся на готовности к подаче тепла.
Не позже 20 сентября начнется новый отопительный сезон в Новосибирске и районах области. Текущие работы на теплотрассах не отразятся на готовности к подаче тепла.
— Есть нормативы, когда средняя температура воздуха должна быть ниже плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд, — напомнил губернатор Владимир Городецкий во время
— У нас этот период обычно наступает до 18 сентября. В зависимости от погоды бывают отклонения, но не позже 20 сентября. Могу сказать, что к отопительному сезону все готово. Работы еще ведутся, но они не повлияют на готовность. Есть запас топлива, угля, остались считанные дни, которые были ранее утверждены по срокам ремонта теплотрасс. Завершаются работы в Маслянском районе и городе Обь: перекладка всех теплотрасс, новые котельные — не угольные, а газовые.
Напомним, что в этом году на гидравлические испытания было направлено 2,286 миллиарда рублей. Это средства местных бюджетов и коммунальных предприятий. На формирование аварийного запаса