Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам россиян
Замдиректора спецучилища в РФ получил 3,5 года за избиение детей
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: монополия доллара идет к концу - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии будет создан лесопромышленный кластер

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Правительство Башкирии и участники рынка готовятся к подписанию соглашения о создании лесопромышленного кластера.

Проект распоряжение подготовили в Министерстве промышленности республики, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министра промышленности и инновационной политики республики Алексея Карпухина.

По словам министра, помимо юридического статуса, позволяющего получать субсидии из федерального бюджета, создание кластера необходимо для организации взаимодействия между предприятиями.

Первоначальное соглашение о создании кластера состоялось в марте 2017 года в рамках Российского промышленного форума. Документ подписали руководители десяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, работающих в регионе, в том числе Амзинский лесокомбинат, «Башлеспром», «Сибайлеспром», «Селена». Также участниками соглашения являются Башкирский государственный аграрный университет и АНО «Институт рационального природопользования».

Всего в лесопромышленный комплекс Башкирии входят 1128 организаций всех форм собственности, в том числе 272 лесозаготовительных предприятия, 531 — деревообрабатывающих, 324 предприятия по производству мебели, один лесохимический комбинат. В 2016 году объем отгруженной ими продукции составил 7 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь