В Башкирии будет создан лесопромышленный кластер

Проект распоряжение подготовили в Министерстве промышленности республики, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министра промышленности и инновационной политики республики Алексея Карпухина.

По словам министра, помимо юридического статуса, позволяющего получать субсидии из федерального бюджета, создание кластера необходимо для организации взаимодействия между предприятиями.

Первоначальное соглашение о создании кластера состоялось в марте 2017 года в рамках Российского промышленного форума. Документ подписали руководители десяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, работающих в регионе, в том числе Амзинский лесокомбинат, «Башлеспром», «Сибайлеспром», «Селена». Также участниками соглашения являются Башкирский государственный аграрный университет и АНО «Институт рационального природопользования».