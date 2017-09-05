В Башкирии будет создан лесопромышленный кластер
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Правительство Башкирии и участники рынка готовятся к подписанию соглашения о создании лесопромышленного кластера.
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Правительство Башкирии и участники рынка готовятся к подписанию соглашения о создании лесопромышленного кластера.
Проект распоряжение подготовили в Министерстве промышленности республики, сообщает
По словам министра, помимо юридического статуса, позволяющего получать субсидии из федерального бюджета, создание кластера необходимо для организации взаимодействия между предприятиями.
Первоначальное соглашение о создании кластера состоялось в марте 2017 года в рамках Российского промышленного форума. Документ подписали руководители десяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, работающих в регионе, в том числе Амзинский лесокомбинат, «Башлеспром», «Сибайлеспром», «Селена». Также участниками соглашения являются Башкирский государственный аграрный университет и АНО «Институт рационального природопользования».
Всего в лесопромышленный комплекс Башкирии входят 1128 организаций всех форм собственности, в том числе 272 лесозаготовительных предприятия, 531 — деревообрабатывающих, 324 предприятия по производству мебели, один лесохимический комбинат. В 2016 году объем отгруженной ими продукции составил 7 млрд рублей.