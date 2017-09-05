Ростовская АЭС получила положительное заключение Госэкспертизы

Согласно заключению комиссии, повышение мощности реакторной установки блока не окажет влияния на безопасность и надежность работы и окружающую среду.

«Заключение Госэкспертизы Ростовская АЭС получила раньше намеченного срока почти на полтора месяца. Были проведены общественные обсуждения, своевременно оформлена вся документация. Представленные к рассмотрению материалы соответствуют экологическим требованиям, установленным российским законодательством», — сказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.