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15:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовская АЭС получила положительное заключение Госэкспертизы

Государственная экологическая экспертиза подтвердила безопасность эксплуатации энергоблока № 2. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской АЭС.

Согласно заключению комиссии, повышение мощности реакторной установки блока не окажет влияния на безопасность и надежность работы и окружающую среду.

«Заключение Госэкспертизы Ростовская АЭС получила раньше намеченного срока почти на полтора месяца. Были проведены общественные обсуждения, своевременно оформлена вся документация. Представленные к рассмотрению материалы соответствуют экологическим требованиям, установленным российским законодательством», — сказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Следующий этап, который позволит вывести в промышленную эксплуатацию энергоблок № 2 на мощности 104 процента от номинальной — получение лицензии Ростехнадзора.

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