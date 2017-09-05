В Крыму на защиту дорог от камней потратят 5 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

В Крыму объявили аукцион на установку обеспечение безопасности на горных дорогах. «Крымавтодор» ищет компанию, которой по плечу установка временных камнеулавливающих барьеров, оборка горных склонов и вывоз на полигон кусков различных пород.

Начальная цена договора: 4, 986 миллиона рублей. Деньги выделены на проведение работ для повышения безопасности проезда транспортна на отдельных участках автодорог — «Ялта — Севастополь», «Ливадия-Симеиз» и граница с Украиной «Симферополь — Алушта — Ялта».

Специалисты должны на время работ по благоустройству поставить 639 метров камнеулавливающего барьера, затем провести оборку 7 880 квадратных метров горных склонов и погрузить-вывезти на полигон 308 тонн различных булыжников и камней.

Все работы необходимо завершить к 31 октября.

КСТАТИ.