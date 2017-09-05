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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму на защиту дорог от камней потратят 5 миллионов рублей

С горных склонов уберут опасные валуны и камни.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму объявили аукцион на установку обеспечение безопасности на горных дорогах. «Крымавтодор» ищет компанию, которой по плечу установка временных камнеулавливающих барьеров, оборка горных склонов и вывоз на полигон кусков различных пород.

Начальная цена договора: 4, 986 миллиона рублей. Деньги выделены на проведение работ для повышения безопасности проезда транспортна на отдельных участках автодорог — «Ялта — Севастополь», «Ливадия-Симеиз» и граница с Украиной «Симферополь — Алушта — Ялта».

Специалисты должны на время работ по благоустройству поставить 639 метров камнеулавливающего барьера, затем провести оборку 7 880 квадратных метров горных склонов и погрузить-вывезти на полигон 308 тонн различных булыжников и камней.

Все работы необходимо завершить к 31 октября.

КСТАТИ.

Оборка горных склонов — это удаление или закрепление свободнолежащих или опасных камней на горных склонах, расположенных над зонами пребывания людей.

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