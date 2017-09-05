За восемь месяцев цены на бензин в Самарской области выросли на 7%
Индекс потребительских цен на автомобильный бензин в Самарской области за восемь месяцев 2017 г. составил 107,1%.
Индекс потребительских цен на автомобильный бензин в Самарской области за восемь месяцев 2017 г. составил 107,1%.
Такие данные опубликовало региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли. Для сравнения — за весь 2016 г. индекс составил 105,6%.
По данным мониторинга минэкономразвития, в июле текущего года бензин автомобильный марки АИ-92 подорожал в 15 муниципальных образованиях региона (0,1 — 0,9 руб./л), марки АИ-95 — в девяти муниципальных образованиях (0,1 — 1,2 руб./л).
«Розничные цены на дизельное топливо изменились незначительно и носили разнонаправленный характер», — отмечает ведомство.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 1 сентября 2017 г. составили:
на бензин марки АИ-80 — 31,4 — 31,8 руб. за литр; на бензин марки АИ-92 — 36,5 — 37,2 руб. за литр; на бензин марки АИ-95 — 39,3 — 40,0 руб. за литр; на дизельное топливо — 35,2 — 37,2 руб. за литр.