Бывшего пиарщика Лукашенко исключили из ассоциации пиар-агентств Великобритании
Одно из ведущих
Одно из ведущих
Как заявили в Ассоциации публичной информации и коммуникации, своими непрофессиональными и неэтичными действиями Bell Pottinger принес отрасли дурную славу, сообщает The Guardian.
За это агентство получало от приближенной к президенту
Как сообщал «Телеграф», подписание контракта Тимоти Белла, главы Bell Pottinger, с правительством Беларуси стало итогом почти пятимесячных переговоров, начало которым положила личная встреча лорда Белла с президентом Лукашенко. На ней пиарщик объявил, что в интернете очень много «двуличных и лицемерных комментариев» в отношении Беларуси, поэтому «предстоит серьезная работа, чтобы это исправить».