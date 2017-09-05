Бывшего пиарщика Лукашенко исключили из ассоциации пиар-агентств Великобритании

Источник: Telegraf.by

Как заявили в Ассоциации публичной информации и коммуникации, своими непрофессиональными и неэтичными действиями Bell Pottinger принес отрасли дурную славу, сообщает The Guardian.

Пиар-агентство было исключено из Ассоциации по итогам расследования жалобы крупнейшей оппозиционной партии ЮАР, которая обвинила Bell Pottinger в нагнетании расового противостояния своими заявлениями о «монополии белого капитала» и «экономическом апартеиде».

За это агентство получало от приближенной к президенту Южной-Африканской Республики Джейкобу Зуме компании 100 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно.