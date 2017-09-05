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16:20 (мск), источник: Telegraf.by

Бывшего пиарщика Лукашенко исключили из ассоциации пиар-агентств Великобритании

Одно из ведущих пиар-агентств Великобритании Bell Pottinger, услугами которого в 2008—2009 годах пользовался президент Беларуси Александр Лукашенко, исключили из состава отраслевой организации Великобритании за худшее в истории нарушение этики.

Источник: Telegraf.by

Как заявили в Ассоциации публичной информации и коммуникации, своими непрофессиональными и неэтичными действиями Bell Pottinger принес отрасли дурную славу, сообщает The Guardian.

Пиар-агентство было исключено из Ассоциации по итогам расследования жалобы крупнейшей оппозиционной партии ЮАР, которая обвинила Bell Pottinger в нагнетании расового противостояния своими заявлениями о «монополии белого капитала» и «экономическом апартеиде».

За это агентство получало от приближенной к президенту Южной-Африканской Республики Джейкобу Зуме компании 100 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно.

Как сообщал «Телеграф», подписание контракта Тимоти Белла, главы Bell Pottinger, с правительством Беларуси стало итогом почти пятимесячных переговоров, начало которым положила личная встреча лорда Белла с президентом Лукашенко. На ней пиарщик объявил, что в интернете очень много «двуличных и лицемерных комментариев» в отношении Беларуси, поэтому «предстоит серьезная работа, чтобы это исправить».

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