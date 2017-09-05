Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техники

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Темпы уборочной кампании в регионах Сибирского федерального округа (СФО) снизились в 2017 году на 775 тыс. га по сравнению с прошлым годом — сейчас обмолочено 36% площадей из засеянных 10 млн га. Отставание произошло из-за нехватки уборочной техники, сообщил во вторник на совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

«Уборочная кампания в Сибири отличается от других регионов. Аграрии весной сделали все возможное. Мы подтверждаем, что уборка культур идет с отставанием. Главная проблема — нехватка техники, у нас есть глубокий анализ ситуации», — сказал Хатуов.

Директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев сообщил в ходе совещания, что общее число тракторов по Сибири сократилось в этом году на 325 единиц.