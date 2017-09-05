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11:52 (мск), источник: dostup1.ru

Сотрудников на Томинский ГОК начнут набирать в сентябре

До конца года планируется нанять 60 специалистов, руководителей и рабочих.

Томинский горно-обогатительный комбинат (входит в состав Группы «Русская медная компания») планирует осенью начать прием сотрудников — к концу текущего года численность персонала нового предприятия превысит 100 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На первом этапе до конца 2017 года в дополнение к уже нанятым сотрудникам планируется нанять порядка 60 человек. В 2018 году комбинат примет на работу еще 400 сотрудников, а в 2019 — свыше 600.

«Подбор будет осуществляться как среди соискателей, которые направили свои резюме в компанию, так и среди жителей региона, находящихся на учете в центрах занятости населения. На вакантные позиции будет конкурс. Мы уже видим, что число желающих работать на Томинском ГОКе превышает количество рабочих мест, которые планируется организовать на предприятии», — отметил директор АО «ТГОК» Валерий Улановский.

Кадровый резерв комбината начал формироваться задолго до начала реализации проекта. Южноуральцы могут отправить резюме на электронную почту компании, через форму обратной связи на сайте tomgok.ru или принести в офис. Только через сайт в управление кадровой политики поступило более 1,3 тыс. резюме.

Планируется, что ГОК создаст в Челябинской области порядка 1 200 новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. Преимущество при трудоустройстве будет отдаваться жителям Сосновского, Коркинского районов и Челябинска. Средняя зарплата на предприятии превысит 40 тыс. рублей без учета льгот.

Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Оно было открыто в 1957 году и входит в 50 самых крупных месторождений мира. О реализации проекта было объявлено 11 июля 2017 года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что Томинский ГОК будет перерабатывать 28 млн тонн медно-порфировой руды в год и выпускать более 100 тыс тонн меди в медном концентрате. Проект вошел в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014−2020 годы и на перспективу до 2030 года».

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