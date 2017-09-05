Сотрудников на Томинский ГОК начнут набирать в сентябре

Томинский горно-обогатительный комбинат (входит в состав Группы «Русская медная компания») планирует осенью начать прием сотрудников — к концу текущего года численность персонала нового предприятия превысит 100 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На первом этапе до конца 2017 года в дополнение к уже нанятым сотрудникам планируется нанять порядка 60 человек. В 2018 году комбинат примет на работу еще 400 сотрудников, а в 2019 — свыше 600.

«Подбор будет осуществляться как среди соискателей, которые направили свои резюме в компанию, так и среди жителей региона, находящихся на учете в центрах занятости населения. На вакантные позиции будет конкурс. Мы уже видим, что число желающих работать на Томинском ГОКе превышает количество рабочих мест, которые планируется организовать на предприятии», — отметил директор АО «ТГОК» Валерий Улановский.

Кадровый резерв комбината начал формироваться задолго до начала реализации проекта. Южноуральцы могут отправить резюме на электронную почту компании, через форму обратной связи на сайте tomgok.ru или принести в офис. Только через сайт в управление кадровой политики поступило более 1,3 тыс. резюме.

Планируется, что ГОК создаст в Челябинской области порядка 1 200 новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. Преимущество при трудоустройстве будет отдаваться жителям Сосновского, Коркинского районов и Челябинска. Средняя зарплата на предприятии превысит 40 тыс. рублей без учета льгот.