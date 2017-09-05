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11:49 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье планируют строить и ремонтировать 450 км автодорог в год

Практически все запланированные работы на 2017 год выполнены на 70−100%. Контракты по дорожному ремонту на следующий сезон будут заключены до середины апреля 2018 года.

На Совете глав муниципальных образований врио губернатора Максим Решетников подвел промежуточные итоги дорожного сезона и заявил о необходимости начать работы по дорогам в 2018 году раньше. В следующем году контракты на дорожный сезон планируется заключить не позднее 15 апреля.

Предполагается, что в Прикамье будут строить и ремонтировать порядка 450 км автодорог ежегодно. В 2018 году на эти цели заложено 4,7 млрд рублей, в 2019 — 4,1 млрд, в 2020 — 4,1 млрд. В этом году на дорожный ремонт было затрачено 12 миллиардов рублей, в два раза увеличилось финансирование работ на дорогах местного значения. Все средства были переведены в муниципальные образования вовремя, что позволило уже в конце мая выйти на большую часть объектов.

На сегодня в 12 районах региона: в Губахинском, Кунгурском, Соликамском, Чайковском, Бардымском городских округах, Березовском, Октябрьском, Ординском, Оханском, Чернушинском районах и ЗАТО Звездном ремонты уже завершились. Порядка 26 территорий находятся на стадии выполнения 70−100% ремонтных работ.

Есть и отстающие районы. Кудымкар и Кочевский район не выполнили свои обязательства и наполовину, а в Березниках и Александровском и Кунгурском районах степень готовности на отметке 10−15%. При этом в Кунгурском районе три из четырех объектов сданы полностью.

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В Прикамье планируют строить и ремонтировать 450 км автодорог в год
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