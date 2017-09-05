Нижегородский метрополитен объявил конкурс на закупку 23 новых вагонов

Источник: НТА-Приволжье

Предполагается сформировать два состава по четыре вагона и три состава по пять вагонов. После введения их в эксплуатацию интервал движения будет существенно сокращен. Кроме того, появится возможность для временного вывода из эксплуатации вагонов, требующих капитально-восстановительного ремонта.

Торги планируется провести осенью, вагоны придут в Нижний Новгород в начале 2018 года. После обкатки они будут выпущены на линию. Общая стоимость закупки — 1,893 млрд.рублей. Закупка будет произведена в лизинг до 2023 года на средства областного и городского бюджетов.

Напомним, что протяженность нижегородского метро составляет 18,9 км: это две линии и 14 станций. Первые 54 вагона метро были закуплены к открытию метро в 1985 году. Срок службы до капитального ремонта составляет 31 год. Вторая партия вагонов закупалась в середине 90-х годов прошлого века и замене пока не подлежит.