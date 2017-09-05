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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Глава обслуживающей ВЭФ компании рассказал, как будут кормить гостей форума

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября, его посетят 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран, чем их будут кормить, почему в меню нет гречки, и чем питаются высокопоставленные лица, рассказал РИА Новости глава обслуживающей форум компании «Корпус Групп» Олег Лобанов.

Источник: РИА Новости

Как это сделано

Это не первое подобное мероприятие, которое обслуживает компания, в ее послужном списке саммит АТЭС в 2012 году и самый первый Восточный экономический форум в 2015 году.

«Очень хотелось, чтобы в этот раз был национальный, областной колорит — икра, рыба и это не стоит баснословных денег, но экономика нынешнего проекта несколько иная, поэтому получился европейский стандартный вариант без какого-то географического колорита»
Олег Лобанов

По его словам, «в день надо накормить до двух тысяч человек, это происходит на семи объектах — практически всё готовится здесь на месте, за исключением кондитерских изделий, так как замороженная “кондитерка” — это идеальное решение для массовых мероприятий и нет смысла создавать специальный цех для этого на месте».

«В день уходит около 4 тысяч пирожных, всего же мы готовим 6 тонн еды на один день, включая напитки, то есть — три килограмма на человека», — подсчитал глава компании.

Лобанов рассказал, что не все продукты можно приобрести на месте и из Москвы была привезена «небольшая овощная группа, которая не используется в традициях региона — например, салатные листы, так как их присутствия в меню требует международный стол, и свежие огурцы».

«Готовиться к форуму на месте мы начали еще с середины августа — сюда было железной дорогой поставлено 100 тонн оборудования и инвентаря, необходимого для организации питания», — добавил он.

С разделениями и без 

«Вся еда на форуме, а готовит ее меньше 100 человек, готовится одинаково — и для журналистов, и для участников, и для первых лиц компаний и государственных чиновников, никакого деления нет и в этом нет никакой необходимости», — рассказал Лобанов.

Он подчеркнул, что «отличия в питании “випов” от остальных людей, скорей, надуманны и натянуты».

«Первые лица компаний завтракают обычно в номерах, и еда практически ничем не отличается от того, что подается на завтрак журналистам и участникам форума, ассортимент такой же, за исключением свежевыжатых соков», — сказал Лобанов.

По его словам, «люди такого уровня крайне серьезно следят за своим рационом и питанием, один из запросов в этот раз — приготовление пищи по рецептуре диеты по Дюкану (основана на белковой пище — ред.), все уже в смысле еды взрослые — никаких гуляний и “полян” нет».

А вот национальные и религиозные особенности требует несколько иного подхода.

«Из интересных моментов питание делегаций из Монголии, Японии, Кореи — учли опыт прошлых лет и варим очень большие объемы риса, кроме того, по опыту АТЭС (саммит проходил в 2012 году также на острове Русский — ред.), мы подходили к приготовлению пищи вплоть до изучения Корана, так как иначе участники просто не будут есть», — сообщил Лобанов.

По словам главы кейтеринговой компании, приходится учитывать не только вкусные нюансы участников, но и их взаимоотношения.

«Сейчас две иностранные делегации оказались в одном корпусе и нюансы взаимоотношения их стран таковы, что обеденный зал пришлось разрезать на три части — для всех и для двух этих стран по отдельности», — рассказал собеседник агентства.

Рис и овощи

Лобанов сообщил, что на ВЭФе в меню не будет гречки.

«Мы находимся в азиатском регионе, соответственно, усредняем потребителя, мы понимаем, что рис и овощи — два основных продукта, на которых надо составлять все меню, а также курица и рыба — универсальные продукты, которые весь мир потребляет без опаски, потом идет говядина, а свинину стремимся минимизировать», — рассказал он.

Кроме того, компания хотела включить в меню арбузы, «но не смогли применить». «Оказалось, что не местный продукт, привезенный из-за рубежа — есть риски по качеству, если в следующем году обслуживать форум будем мы, то хотелось бы заблаговременно договориться с Дагестаном, или Астраханской областью по поставкам арбузов на форум — это будет красиво и в цвете и во вкусе», — сообщил Лобанов.

Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

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