Часть Дзержинского района Перми останется без воды 7 и 8 сентября
На этой неделе будут ремонтировать оборудование на участках водопровода.
На этой неделе будут ремонтировать оборудование на участках водопровода.
На этой неделе отключат воду в домах Дзержинского района города. 7 и 8 сентября будут ремонтировать оборудование на участках водопровода. 16 сентября не будет водоснабжения в домах Индустриального района.
7 сентября с 09.00 до 19.00 воду отключат в доме № 4 по улице Кронштадской. Как рассказали в компании «Новгор-Прикамье», здесь будут ремонтировать пожарный гидрант. 8 сентября в то же время не будет воды на ул. Кронштадской, 35, Грузинской, 9, 9а, 11,13, 13а, Плеханова, 51 В. На участке водопровода пройдёт ремонт оборудования.
16 сентября с 09.00 до 18.00, отключат воду в некоторых домах Индустриального района. Рабочие будут менять участок трубопровода. Водоснабжение отключат на ул. Мира, 28, 66Б, 11, 13, 14, 16, 18а, 18Б, 18/1, 22, Баумана, 17а, а также в детском саду, расположенном на ул. 9-го Мая, 9.