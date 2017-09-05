Часть Дзержинского района Перми останется без воды 7 и 8 сентября

Источник: Reuters

На этой неделе отключат воду в домах Дзержинского района города. 7 и 8 сентября будут ремонтировать оборудование на участках водопровода. 16 сентября не будет водоснабжения в домах Индустриального района.

7 сентября с 09.00 до 19.00 воду отключат в доме № 4 по улице Кронштадской. Как рассказали в компании «Новгор-Прикамье», здесь будут ремонтировать пожарный гидрант. 8 сентября в то же время не будет воды на ул. Кронштадской, 35, Грузинской, 9, 9а, 11,13, 13а, Плеханова, 51 В. На участке водопровода пройдёт ремонт оборудования.