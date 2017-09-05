Сергей Собянин утвердил порядок выхода домов из программы реновации

Источник: Агентство «Москва»

Документ опубликован на официальном портале городской администрации. Согласно распоряжению, решение о выходе домов из программы реновации принимает государственная жилищная инспекция Москвы в течение 30 дней после получения комплекта документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, пожелавших выйти из программы.

Затем жилищная инспекция вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из программы реновации. После исключения из программы собственники квартир начинают выплату взносов на капитальный ремонт общего имущества. Как уточняется в документе, многоквартирный дом также включается в региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015−2044 годы.