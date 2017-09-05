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17:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сергей Собянин утвердил порядок выхода домов из программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение столичного правительства «О порядке рассмотрения обращений об исключении многоквартирных домов из программы реновации жилищного фонда».

Источник: Агентство «Москва»

Документ опубликован на официальном портале городской администрации. Согласно распоряжению, решение о выходе домов из программы реновации принимает государственная жилищная инспекция Москвы в течение 30 дней после получения комплекта документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, пожелавших выйти из программы.

Затем жилищная инспекция вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из программы реновации. После исключения из программы собственники квартир начинают выплату взносов на капитальный ремонт общего имущества. Как уточняется в документе, многоквартирный дом также включается в региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015−2044 годы.

Ранее мэрия объявила итоговое число домов, включенных в программу реновации, — 5144 дома общей площадью примерно 16 млн кв. м с населением 1 млн человек. В S&P Global Ratings полагают, что выполнение программы реновации «вероятнее всего» ухудшит финансовые показатели Москвы в 2018—2019 годах.

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