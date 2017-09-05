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13:05 (мск), источник: ЕАН

Свердловчанам обещают рекордный рост доходов

Средний Урал вошел в десятку регионов России, где в ближайшие месяц-два можно ожидать роста доходов населения.

Соответствующий рейтинг составил Финансовый университет при правительстве РФ.

По итогам июльских замеров «короткий» индекс, отражающий перспективы роста доходов и, соответственно, потребительской активности на ближайшие месяц-два, в Свердловской области составил 3%.

Интересно, что Средний Урал — это единственный субъект УрФО, вошедший в десятку. А вот Курганская область вошла в топ-10 регионов, где эксперты, напротив, ожидают снижения потребительской активности и реальных доходов населения.

Эксперты отмечают, что сделанные ранее прогнозы относительно увеличения потребительской активности и реальных зарплат населения в итоге оправдались.

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