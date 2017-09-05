Свердловчанам обещают рекордный рост доходов
Средний Урал вошел в десятку регионов России, где в ближайшие
Средний Урал вошел в десятку регионов России, где в ближайшие
Соответствующий рейтинг составил Финансовый университет при правительстве РФ.
По итогам июльских замеров «короткий» индекс, отражающий перспективы роста доходов и, соответственно, потребительской активности на ближайшие
Интересно, что Средний Урал — это единственный субъект УрФО, вошедший в десятку. А вот Курганская область вошла в топ-10 регионов, где эксперты, напротив, ожидают снижения потребительской активности и реальных доходов населения.
Эксперты отмечают, что сделанные ранее прогнозы относительно увеличения потребительской активности и реальных зарплат населения в итоге оправдались.