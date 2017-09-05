Жителей в Челябинской области приставы выселили в новую квартиру

В 2014 году семья — родители и трое детей (двое — несовершеннолетние, а старшая дочь уже самостоятельна и живет отдельно) — обратилась в суд с иском о предоставлении жилья как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Суд иск удовлетворил.

Чиновники муниципального образования неоднократно предлагали семье различные варианты, но все они не устроили взыскателей по различным причинам. Например, семья требовала дать им, жителям села, расположенного в семи километрах от Чесмы, квартиру непосредственно в районном центре.

Администрация пошла навстречу и изыскала возможность, предоставив семье в феврале 2017 года трехкомнатную квартиру — две спальни и кухня студия — в только что построенном доме.

Но судебным приставам еще более полугода пришлось убеждать должников покинуть непригодную для жилья лачугу и переехать в благоустроенную просторную квартиру. Но на этот раз супруги стали требовать уже не квартиру, а деньги.

И тогда уже мэрия, которая за длительное неисполнение решения суда уже поплатилась исполнительским сбором, назначенным судебными приставами, сама обратилась в суд с требованием о выселении несговорчивой семьи в предоставленное жилое помещение.

Теперь уже судебные приставы обращались к должникам, которыми стала семья: требовали выселиться, но взрослые отказывались получать корреспонденцию, идти на контакт, подписывать документы, при этом продолжали жаловаться во всевозможные инстанции.

Тогда было назначено принудительное выселение, на которое были вызваны представители полиции и органа опеки. Трудные переговоры шли несколько часов. Супруги, скандаля и вышвыривая вещи во двор, не желали самостоятельно перевозить свой скарб и требовали, чтобы ответственное хранение их имущества взяла на себя мэрия. И только предупреждение органа опеки о том, что дети будут изъяты из семьи, если и дальше их родители будут продолжать содержать их в ужасающих условиях разваливающегося дома, побудило взрослых собрать вещи и начать переезд.