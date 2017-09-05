Башкирия ищет инвесторов в Гонконге

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе башкирского кабмина, стороны обсуждали возможные инвестиции в республику и расширение торговых отношений. Руководитель министерства рассказал о возможностях республики в различных отраслях экономики, озвучил действующие в Башкортостане меры государственной поддержки инвесторов и обозначил масштабы текущего сотрудничества РБ и КНР.

По итогам встречи министр пригласил коллег на Третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Китайская сторона отметила, что Башкортостан им интересен как один из экономически развитых российских регионов. В ближайшее время планируется открытие представительства Совета по развитию торговли Гонконга в России, что даст дополнительные возможности для кооперации.