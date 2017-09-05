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12:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия ищет инвесторов в Гонконге

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Делегация Башкортостана в рамках визита в КНР провела ряд деловых встреч в Гонконге — специальном административном районе Китая. Министр экономического развития республики Сергей Новиков и его коллеги встретились с заместителем директора Совета по развитию торговли Гонконга Раймондом Йипом, а также заместителем министра торговли и экономического развития Гонконга Бернардом Чаном.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе башкирского кабмина, стороны обсуждали возможные инвестиции в республику и расширение торговых отношений. Руководитель министерства рассказал о возможностях республики в различных отраслях экономики, озвучил действующие в Башкортостане меры государственной поддержки инвесторов и обозначил масштабы текущего сотрудничества РБ и КНР.

По итогам встречи министр пригласил коллег на Третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Китайская сторона отметила, что Башкортостан им интересен как один из экономически развитых российских регионов. В ближайшее время планируется открытие представительства Совета по развитию торговли Гонконга в России, что даст дополнительные возможности для кооперации.

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот с Гонконгом составил 0,7 млн долларов, в том числе экспорт — 0,6 млн, импорт — 83,6 тысячи долларов. В основном республика продает китайскому региону минеральное топливо и продукцию органической химии.

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