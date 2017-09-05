Гендиректором Челябинского тракторного завода назначен Петр Переведенцев

«В должность генерального директора Челябинского тракторного завода вступил Петр Павлович Переведенцев, ранее возглавлявший Технопарк “Тракторозаводский”, который сегодня владеет основными активами предприятия», — говорится в сообщении.
Новый руководитель предприятия намерен уделять повышенное внимание гражданскому сектору производства — выпуску бульдозеров и погрузчиков, увеличению продаж дорожно-строительных машин, а также наращивать объемы продукции для добытчиков углеводородов, строителей и дорожников.
Напомним, в июне прошлого года гендиректор «ЧТЗ-Уралтрак» Евгений Михель покинул свой пост. Новым руководителем был назначен депутат райсовета Тракторозаводского района от «Единой России» Вячеслав Юматов. До назначения он руководил производством дизельных двигателей.