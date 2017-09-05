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12:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Гендиректором Челябинского тракторного завода назначен Петр Переведенцев

Генеральным директором Челябинского тракторного завода назначен Петр Переведенцев. Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании участников ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

«В должность генерального директора Челябинского тракторного завода вступил Петр Павлович Переведенцев, ранее возглавлявший Технопарк “Тракторозаводский”, который сегодня владеет основными активами предприятия», — говорится в сообщении.

Новый руководитель предприятия намерен уделять повышенное внимание гражданскому сектору производства — выпуску бульдозеров и погрузчиков, увеличению продаж дорожно-строительных машин, а также наращивать объемы продукции для добытчиков углеводородов, строителей и дорожников.

Напомним, в июне прошлого года гендиректор «ЧТЗ-Уралтрак» Евгений Михель покинул свой пост. Новым руководителем был назначен депутат райсовета Тракторозаводского района от «Единой России» Вячеслав Юматов. До назначения он руководил производством дизельных двигателей.

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