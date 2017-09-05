Омск опять встанет в пробки из-за перекрытого проспекта Маркса
Омичам осталось недолго радоваться отсутствию крупных заторов на проспекте Маркса, которые сопровождали дорожное движение на протяжении последних двух месяцев
Омичам осталось недолго радоваться отсутствию крупных заторов на проспекте Маркса, которые сопровождали дорожное движение на протяжении последних двух месяцев
Сейчас улицу Ленина открыли, однако готовятся перекрыть проспект Маркса.
С 20:00 четверга, 7 сентября, и до 17:00 субботы, 9 сентября, будет закрыто движение по нечетной стороне проспекта Маркса — в сторону центра. А с 20:00 субботы, 9 сентября, до 17:00 понедельника, 11 сентября, будет перекрыта четная сторона дороги — движение к ж/д вокзалу. В обозначенный период будет организовано встречное движение транспорта по одной полосе проспекта Маркса, сообщила
Также с 7 по 9 сентября не будут ходить троллейбусы в сторону вокзала, трамваи же будут ходить до остановки «Трамвайное депо», которая находится за цирком. Причиной очередного перекрытия стал ремонт трамвайного пути в районе домов № 38 и № 45 по проспекту Маркса, где находятся остановки «Цирк» и «Хлебозавод».