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13:17 (мск), источник: СуперОмск

Омск опять встанет в пробки из-за перекрытого проспекта Маркса

Омичам осталось недолго радоваться отсутствию крупных заторов на проспекте Маркса, которые сопровождали дорожное движение на протяжении последних двух месяцев из-за перекрытия улицы Ленина.

Сейчас улицу Ленина открыли, однако готовятся перекрыть проспект Маркса.

С 20:00 четверга, 7 сентября, и до 17:00 субботы, 9 сентября, будет закрыто движение по нечетной стороне проспекта Маркса — в сторону центра. А с 20:00 субботы, 9 сентября, до 17:00 понедельника, 11 сентября, будет перекрыта четная сторона дороги — движение к ж/д вокзалу. В обозначенный период будет организовано встречное движение транспорта по одной полосе проспекта Маркса, сообщила пресс-служба мэрии.

Также с 7 по 9 сентября не будут ходить троллейбусы в сторону вокзала, трамваи же будут ходить до остановки «Трамвайное депо», которая находится за цирком. Причиной очередного перекрытия стал ремонт трамвайного пути в районе домов № 38 и № 45 по проспекту Маркса, где находятся остановки «Цирк» и «Хлебозавод».

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