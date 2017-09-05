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13:00 (мск), источник: Kapital.kz

Доллар не дает передышки тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 сентября 2017 года составил 340,99 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

ЦБ: $ 57.7817   -0.27 € 68.7256   -0.27 ММВБ: $ 57.8700   +0.02 € 68.7525   -0.03

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 340,70 тенге за доллар США, максимальный — 341,11 тенге, курс закрытия — 340,75 тенге. Объем торгов по доллару США составил 107 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 222.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 342,5 тенге, Алматы — 342,2 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 340,58 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 5 сентября составляет 338,22 тенге за 1 доллар США. 6 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 340,58 тенге за 1 доллар.

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