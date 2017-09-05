Доллар не дает передышки тенге

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 340,70 тенге за доллар США, максимальный — 341,11 тенге, курс закрытия — 340,75 тенге. Объем торгов по доллару США составил 107 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 222.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 342,5 тенге, Алматы — 342,2 тенге.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 340,58 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 5 сентября составляет 338,22 тенге за 1 доллар США. 6 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 340,58 тенге за 1 доллар.