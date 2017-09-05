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13:21 (мск), источник: VN.ru

Большевистскую перекроют из-за надземного перехода

Движение автотранспорта на улице Большевистской будет перекрыто в ночь с 9 на 10 сентября в связи с монтажом надземного крытого пешеходного перехода на остановке «Речной вокзал», сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Начало перекрытия запланировано на 00.00, окончание — на 07.00. Уже с 22 часов 9 сентября за зоной перекрытия будут расставлены экипажи ДПС, светофорные объекты начнут переключать в режим желтого мигания, по периметру установят специальные ограждения, на границах закрытого участка будут работать сотрудники ЧОП.

Оставленные на прилегающих обочинах и парковках автомобили, которые будут мешать монтажу моста, уберет эвакуатор. Движение общественного, автомобильного транспорта, а также пешеходное движение на участке от Северного спуска до Южного спуска Октябрьского моста будет запрещено. Вход на станцию метро «Речной вокзал» со стороны Большевистской закроют до 7 часов 10 сентября, попасть на станцию можно со стороны улицы Восход.

Объезд транспорта, движущегося со стороны Центрального района в направлении Советского района, предусмотрен через Северный спуск, Октябрьский мост с разворотом на площадь Лыщинского и Южный спуск. Объезд транспорта, движущегося со стороны Советского района, предусмотрен через Южный спуск, улицу Восход с разворотом на улице Нижегородской и Северный спуск.

Остановки общественного транспорта будут сдвинуты по ходу движения как в сторону Академгородка, так и в сторону центра города. На период выполнения монтажа работа пассажирского автотранспорта с 6 до 7 часов 10 сентября будет организована по следующей схеме.

Автобусы:

— №№ 9, 36, 68 — от остановочного пункта «Гостиница Обь», по ул. Большевистской, с подъемом на дамбу Октябрьского моста, по ул. Восход, с разворотом через пл. Пименова (ул. Кирова), по ул. Восход (с посадкой-высадкой пассажиров на действующих остановочных пунктах «ул. Восход», «Аллея блокадников»), по северному спуску с дамбы Октябрьского моста, ул. Большевистской, Красному проспекту до конечного пункта «Автовокзал».

В обратном направлении — по Красному проспекту, ул. Большевистской, с подъемом на Октябрьский мост, по Октябрьскому мосту, с разворотом через пл. Лыщинского, по Октябрьскому мосту, южному спуску (с посадкой-высадкой пассажиров на временном остановочном пункте «Драмтеатр» за светофорным объектом между пешеходным переходом и строящимся зданием № 45/1), по ул. Большевистской, далее — по действующим схемам.

— №№ 8, 13, 21, 32, 54 — от остановочного пункта «Гостиница Обь», по ул. Большевистской, с подъемом на дамбу Октябрьского моста, по ул. Восход, с разворотом через пл. Пименова (ул. Кирова), по ул. Восход (с посадкой-высадкой пассажиров на действующих остановочных пунктах «ул. Восход», «Аллея Блокадников»), по северному спуску с дамбы Октябрьского моста, по ул. Большевистской, Красному проспекту, через остановочную платформу «Автовокзал», далее — по действующим схемам.

В обратном направлении — по Красному проспекту, ул. Большевистской, с подъемом на Октябрьский мост, по Октябрьскому мосту, с разворотом через пл. Лыщинского, по Октябрьскому мосту, южному спуску (с посадкой-высадкой пассажиров на временном остановочном пункте «Драмтеатр» за светофорным объектом между пешеходным переходом и строящимся зданием № 45/1), по ул. Большевистской, далее — по действующим схемам.

— №№ 28, 41 — по Октябрьскому мосту, ул. Восход, с разворотом через пл. Пименова (ул. Кирова), по ул. Восход (с посадкой-высадкой пассажиров на действующих остановочных пунктах «ул. Восход», «Аллея Блокадников»), по северному спуску с дамбы Октябрьского моста, ул. Большевистской, Красному проспекту, через остановочный пункт «Автовокзал», далее — по действующим схемам. В обратном направлении движение по маршрутам без изменений.

Маршрутные такси:

— №№ 1, 11, 30 — от остановочного пункта «Гостиница Обь», по ул. Большевистской, с подъемом на дамбу Октябрьского моста, по ул. Восход, ул. Нижегородской, ул. Восход (с посадкой-высадкой пассажиров на действующих остановочных пунктах «ул. Восход», «Аллея блокадников»), по северному спуску с дамбы Октябрьского моста, ул. Большевистской, далее — по действующим схемам.

В обратном направлении — по ул. Большевистской, с подъемом на Октябрьский мост, по Октябрьскому мосту, с разворотом через пл. Лыщинского, по Октябрьскому мосту, южному спуску (с посадкой-высадкой пассажиров на временном остановочном пункте «Драмтеатр» за светофорным объектом между пешеходным переходом и строящимся зданием № 45/1), по ул. Большевистской, далее — по действующим схемам.

— №№ 6, 20, 21, 23, 35, 68, 91 — от остановочного пункта «Гостиница Обь», по ул. Большевистской, с подъемом на дамбу Октябрьского моста, по ул. Восход, ул. Нижегородской, ул. Восход (с посадкой-высадкой пассажиров на действующих остановочных пунктах «ул. Восход», «Аллея Блокадников»), по северному спуску с дамбы Октябрьского моста, ул. Большевистской, Красному проспекту до конечного пункта «Автовокзал».

В обратном направлении — по Красному проспекту, ул. Большевистской, с подъемом на Октябрьский мост, по Октябрьскому мосту, с разворотом через пл. Лыщинского, по Октябрьскому мосту, южному спуску (с посадкой-высадкой пассажиров на временном остановочном пункте «Драмтеатр» за светофорным объектом между пешеходным переходом и строящимся зданием № 45/1), по ул. Большевистской, далее — по действующим схемам.

— № 4, 32 — по Октябрьскому мосту, ул. Восход, ул. Нижегородской, ул. Восход (с посадкой-высадкой пассажиров на действующих остановочных пунктах «ул. Восход», «Аллея блокадников»), по северному спуску с дамбы Октябрьского моста, ул. Большевистской, Красному проспекту, через остановочную платформу «Автовокзал», далее — по действующей схеме. В обратном направлении движение по маршрутам без изменений.

Кроме того, с 22 часов 8 сентября до 5 часов 30 минут 11 сентября для обеспечения проведения монтажных работ на ул. Большевистской будет демонтирована контактная сеть троллейбуса.

В связи с этим на период с 22 часов 8 сентября до 7 часов 9 сентября и с 19 часов 9 сентября до 5 часов 30 минут 11 сентября движение троллейбусов будет организованно по следующей схеме:

— № 13 — по ул. Б. Хмельницкого, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. Писарева, Красному проспекту, Октябрьской магистрали, ул. Кирова, ул. Восход, до остановочного пункта «ул. Восход». В обратном направлении — по ул. Восход, северному спуску с дамбы Октябрьского моста, ул. Большевистской, Красному проспекту, далее — по действующей схеме;.

— № 29 — от конечного остановочного пункта «Северо-Чемской ж/м» до пл. К. Маркса по действующей схеме, по Октябрьскому мосту, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьской магистрали, Красному проспекту, далее — по действующей схеме. В обратном направлении движение по маршруту без изменений.

Кроме того, на период с 7 до 19 часов 9 сентября с учетом проведения ХХ Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича — Сибирского фестиваля бега, движение троллейбусов будет организовано по следующей схеме:

— № 13 — по ул. Б. Хмельницкого, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. Писарева, Красному проспекту, с разворотом на ул. Крылова, далее — по действующей схеме;.

— № 29 — от конечного остановочного пункта «Северо-Чемской ж/м» до пл. К. Маркса по действующей схеме и обратно.

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