Аграрии Башкирии за три дня намолотили 404 тысячи тонн зерновых

За три минувших выходных дня они собрали 404 тысячи тонн зерна, скосив хлеба на площади 180 тысяч га. Меньше 30% осталось убрать аграриям Белорецкого, Куюргазинского, Бижбулякского, Стерлибашевского, Белебеевского, Зианчуринского, Хайбуллинского и Зилаирского районов.

Средняя урожайность составляет 22,7 центнера с гектара. По-прежнему самые высокие показатели у чекмагушевских хлеборобов, которые на круг убирают по 38,4 центнера зерна.