Аграрии Башкирии за три дня намолотили 404 тысячи тонн зерновых
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Аграрии Башкортостана продолжали работать и в праздники.
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Аграрии Башкортостана продолжали работать и в праздники.
За три минувших выходных дня они собрали 404 тысячи тонн зерна, скосив хлеба на площади 180 тысяч га. Меньше 30% осталось убрать аграриям Белорецкого, Куюргазинского, Бижбулякского, Стерлибашевского, Белебеевского, Зианчуринского, Хайбуллинского и Зилаирского районов.
Средняя урожайность составляет 22,7 центнера с гектара.
Всего по республике намолочено 2387 тысяч тонн зерна. Больше всех зерна собрали аграрии Стерлитамакского района — 129 тысяч тонн, сообщили в Минсельхозе РБ.