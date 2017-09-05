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13:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Аграрии Башкирии за три дня намолотили 404 тысячи тонн зерновых

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Аграрии Башкортостана продолжали работать и в праздники.

За три минувших выходных дня они собрали 404 тысячи тонн зерна, скосив хлеба на площади 180 тысяч га. Меньше 30% осталось убрать аграриям Белорецкого, Куюргазинского, Бижбулякского, Стерлибашевского, Белебеевского, Зианчуринского, Хайбуллинского и Зилаирского районов.

Средняя урожайность составляет 22,7 центнера с гектара. По-прежнему самые высокие показатели у чекмагушевских хлеборобов, которые на круг убирают по 38,4 центнера зерна.

Всего по республике намолочено 2387 тысяч тонн зерна. Больше всех зерна собрали аграрии Стерлитамакского района — 129 тысяч тонн, сообщили в Минсельхозе РБ.

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