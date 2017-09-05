«Газпром» решил продать гостиницу в горах Сочи за 1 млрд рублей

На продажу выставили два гостиничных корпуса на 94 номера площадью более 8,2 тыс. кв. м. Также предлагается приобрести отель на 12 номеров площадью 356 кв. м, пять вилл общей площадью более 1,6 тыс. кв. м, семь коттеджей, сауна, бассейн, детские и спортивные площадки. Отмечается, что на территории гостиничного комплекса расположены теннисный корт, сауна, конференц-зал на 300 мест и фитнес-центр.