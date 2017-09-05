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13:33 (мск), источник: ЮГА.ру

«Газпром» решил продать гостиницу в горах Сочи за 1 млрд рублей

ПАО «Газпром» объявил о продаже четырехзвездочного гостиничного комплекса «Пик отель» в Красной Поляне.

Объект выставили на аукцион единым лотом, его стартовая цена — 1 млрд рублей, говорится на сайте «Газпрома».

На продажу выставили два гостиничных корпуса на 94 номера площадью более 8,2 тыс. кв. м. Также предлагается приобрести отель на 12 номеров площадью 356 кв. м, пять вилл общей площадью более 1,6 тыс. кв. м, семь коттеджей, сауна, бассейн, детские и спортивные площадки. Отмечается, что на территории гостиничного комплекса расположены теннисный корт, сауна, конференц-зал на 300 мест и фитнес-центр.

«Пик отель» находится вблизи от горнолыжных курортов и канатных дорог. Он работает с 1995 года.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году «Газпром трансгаз Краснодар» решил продать за 1,4 млрд рублей недостроенный курортный комплекс в Северском районе, но аукцион признали несостоявшимся.

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