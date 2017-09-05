Россельхознадзор задержал на границе 20 тонн молдавских яблок
Россельхознадзор не пропустил в Россию 20 тонн молдавских яблок. Партию задержали на таможенном пункте Крупец в Курской области.
Россельхознадзор не пропустил в Россию 20 тонн молдавских яблок. Партию задержали на таможенном пункте Крупец в Курской области.
При проверке в плодах обнаружили гусениц восточной плодожорки.
Нынешним летом Россия не пропустила на свою территорию партию молдавских слив, а также большое число саженцев молодых деревьев.