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13:16 (мск), источник: Publika.md

Россельхознадзор задержал на границе 20 тонн молдавских яблок

Россельхознадзор не пропустил в Россию 20 тонн молдавских яблок. Партию задержали на таможенном пункте Крупец в Курской области.

Источник: Publika.md

При проверке в плодах обнаружили гусениц восточной плодожорки.

Нынешним летом Россия не пропустила на свою территорию партию молдавских слив, а также большое число саженцев молодых деревьев.

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