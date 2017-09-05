Подрядчики попросили отодвинуть сроки открытия Высокого и Деревянного мостов

Источник: Клопс.ru

Градоначальник напомнил, что несмотря на то что по контракту строители должны сдать объекты уже в декабре 2017 года, с ними была достигнута договорённость об открытии движения по мостам уже в ноябре.

«Они пообещали это сделать. Но сейчас смотрю — подносят документ. Я его, конечно, не подписал. Буду выезжать на эти мосты. Буду разбираться с этими подрядчиками: в чём там проблема и почему они хотят ещё сместить от предварительно оговорённого срока?» — заявил Ярошук.

Глава города в очередной раз посочувствовал жителям Октябрьского острова, которые из-за одновременной реконструкции мостов практически отрезаны от основной части города.

«Мы понимаем всю проблему наших калининградцев, которые живут на Острове. Им действительно трудно. Я всегда, когда имею возможность, извиняюсь перед ними. Но по-другому там вообще ничего невозможно сделать», — подытожил Ярошук.

Ранее из-за изменения проекта реконструкции Высокого моста задержались сроки сдачи объекта. В итоге жители Острова одновременно лишились сразу двух выездов. Техническое движение транспорта через мосты Высокий и Деревянный должны запустить не позднее ноября.