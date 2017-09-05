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15:47 (мск), источник: Клопс.ru

Подрядчики попросили отодвинуть сроки открытия Высокого и Деревянного мостов

Подрядчики, занятые на реконструкции Высокого и Деревянного мостов, попросили у городских властей разрешения перенести оговорённые сроки открытия мостов. Об этом сообщил глава Калининграда Александр Ярошук после оперативного совещания в мэрии во вторник, 5 сентября.

Источник: Клопс.ru

Градоначальник напомнил, что несмотря на то что по контракту строители должны сдать объекты уже в декабре 2017 года, с ними была достигнута договорённость об открытии движения по мостам уже в ноябре.

«Они пообещали это сделать. Но сейчас смотрю — подносят документ. Я его, конечно, не подписал. Буду выезжать на эти мосты. Буду разбираться с этими подрядчиками: в чём там проблема и почему они хотят ещё сместить от предварительно оговорённого срока?» — заявил Ярошук.

Глава города в очередной раз посочувствовал жителям Октябрьского острова, которые из-за одновременной реконструкции мостов практически отрезаны от основной части города.

«Мы понимаем всю проблему наших калининградцев, которые живут на Острове. Им действительно трудно. Я всегда, когда имею возможность, извиняюсь перед ними. Но по-другому там вообще ничего невозможно сделать», — подытожил Ярошук.

Ранее из-за изменения проекта реконструкции Высокого моста задержались сроки сдачи объекта. В итоге жители Острова одновременно лишились сразу двух выездов. Техническое движение транспорта через мосты Высокий и Деревянный должны запустить не позднее ноября.

В июне глава региона Антон Алиханов призвал подрядчика и власти города открыть движение транспорта через мосты Высокий и Деревянный на Остров к концу лета или к началу осени. Позднее дату открытия мостов перенесли на октябрь. В июле её передвинули на середину ноября. На строительство тоннеля под мостом Высоким власти города готовы потратить более 75 миллионов.

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