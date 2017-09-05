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14:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

9 и 10 сентября в Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Площадки будут расположены в каждом районе Перми.

9 и 10 сентября в Перми пройдут сезонные ярмарки.

Как пояснили в городском департаменте экономики и промышленной политики городской администрации, продажа в рамках ярмарки будет организована как с машин, так и в торговых палатках и шатрах.

Местные производители привезут для продажи молочные и рыбные продукты, овощи, мясные изделия, мед и сладости, а также непродовольственные товары: hand-made, сувениры и гончарные изделия.

Адреса ярмарок выходного дня:

Дзержинский район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):

  • ул. Мильчакова, 22
  • ул. Связистов, 22
  • ул. Голева, 8
  • проспект Парковый, 16
  • ул. Маяковского, 33
  • ул. Транспортная, 27
  • проспект Парковый, 28
  • проспект Парковый, 8а
  • ул. Куфонина, 12
  • ул. Ветлужская, 34
  • ул. Ветлужская, 89
  • ул. Ветлужская, 62
  • ул. Вагонная, 22

Индустриальный район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):

  • ул. Сивкова, 3Б
  • ул. Карпинского, 79а
  • ул. Советской Армии, 4
  • ул. Советской Армии, 33
  • ул. Космонавта Леонова, 47а
  • ул. Власова, 37
  • ул. Стахановская
  • ул. Карпинского
  • ул. Мира, 104

Кировский район (ярмарки будут только 10 сентября):

  • ул. Воронежская, 8
  • ул. Б. Хмельницкого, 13а
  • ул. А. Невского, 25
  • ул. Волгодонская, 20а
  • ул. А. Ушакова, 24
  • ул. Ласьвинская, 64
  • ул. М. Рыбалко, 100
  • ул. Калинина, 19

Ленинский район:

  • ул. Попова, 23 (только 9 сентября).
  • ул. Попова, 61 (прирыночная площадь) (9 и 10 сентября).
  • ул. Пушкина, 104 (9 и 10 сентября).
  • ул. Подгорная, 47 (9 и 10 сентября).
  • ул. Профессора Дедюкина, 8а (10 сентября).

Мотовилихинский район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):

  • ул. Крупской, 23−25
  • ул. Тургенева, 19
  • ул. Уинская, 2
  • ул. Тургенева, 27
  • ул. Уинская, 10
  • ул. Крупской, 42
  • ул. Восстания, 25 (территория ТК «Мотовилихинский»)
  • ул. Восстания, 12
  • ул. Лядовская, 108
  • ул. Гашкова, 19а

Свердловский район:

  • ул. Нестерова, 18 (10 сентября)
  • ул. Лукоянова, 6 (10 сентября)
  • ул. Лодыгина, 14 (10 сентября)
  • ул. Куйбышева, 140 (10 сентября)
  • ул. Клары Цеткин, 10 (10 сентября)
  • ул. Гусарова, 5 (10 сентября)
  • ул. Обвинская, 10 (10 сентября)
  • Серебрянский пр., 9 (10 сентября)
  • ул. Героев Хасана, 117 (10 сентября)
  • ул. Суздальская, 1 (10 сентября)
  • ул. Рабоче-крестьянская, 30 (10 сентября)
  • ул. Гусарова, 5 (9 и 10 сентября)
  • ул. Запорожская, 11 (9 и 10 сентября)
  • ул. Загарьинская, 6 (9 и 10 сентября)
  • ул. Н. Островского, 101 (9 и 10 сентября)

Орджоникидзевский район:

  • ул. А. Щербакова, 33 (9 и 10 сентября)
  • ул. Вильямса, 20/1 (9 и 10 сентября)
  • ул. Репина, 74 (10 сентября)
  • ул. Писарева, 25 (10 сентября)
  • ул. Молдавская, 3 (10 сентября)

Посёлок Новые Ляды (ярмарки будут только 10 сентября):

  • ул. Н. Островского, 89
  • ул. Н. Островского, 88.
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