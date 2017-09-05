9 и 10 сентября в Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки

9 и 10 сентября в Перми пройдут сезонные ярмарки.

Как пояснили в городском департаменте экономики и промышленной политики городской администрации, продажа в рамках ярмарки будет организована как с машин, так и в торговых палатках и шатрах.

Местные производители привезут для продажи молочные и рыбные продукты, овощи, мясные изделия, мед и сладости, а также непродовольственные товары: hand-made, сувениры и гончарные изделия.

Адреса ярмарок выходного дня:

Дзержинский район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):

ул. Мильчакова, 22

ул. Связистов, 22

ул. Голева, 8

проспект Парковый, 16

ул. Маяковского, 33

ул. Транспортная, 27

проспект Парковый, 28

проспект Парковый, 8а

ул. Куфонина, 12

ул. Ветлужская, 34

ул. Ветлужская, 89

ул. Ветлужская, 62

ул. Вагонная, 22

Индустриальный район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):

ул. Сивкова, 3Б

ул. Карпинского, 79а

ул. Советской Армии, 4

ул. Советской Армии, 33

ул. Космонавта Леонова, 47а

ул. Власова, 37

ул. Стахановская

ул. Карпинского

ул. Мира, 104

Кировский район (ярмарки будут только 10 сентября):

ул. Воронежская, 8

ул. Б. Хмельницкого, 13а

ул. А. Невского, 25

ул. Волгодонская, 20а

ул. А. Ушакова, 24

ул. Ласьвинская, 64

ул. М. Рыбалко, 100

ул. Калинина, 19

Ленинский район:

ул. Попова, 23 (только 9 сентября).

ул. Попова, 61 (прирыночная площадь) (9 и 10 сентября).

ул. Пушкина, 104 (9 и 10 сентября).

ул. Подгорная, 47 (9 и 10 сентября).

ул. Профессора Дедюкина, 8а (10 сентября).

Мотовилихинский район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):

ул. Крупской, 23−25

ул. Тургенева, 19

ул. Уинская, 2

ул. Тургенева, 27

ул. Уинская, 10

ул. Крупской, 42

ул. Восстания, 25 (территория ТК «Мотовилихинский»)

ул. Восстания, 12

ул. Лядовская, 108

ул. Гашкова, 19а

Свердловский район:

ул. Нестерова, 18 (10 сентября)

ул. Лукоянова, 6 (10 сентября)

ул. Лодыгина, 14 (10 сентября)

ул. Куйбышева, 140 (10 сентября)

ул. Клары Цеткин, 10 (10 сентября)

ул. Гусарова, 5 (10 сентября)

ул. Обвинская, 10 (10 сентября)

Серебрянский пр ., 9 (10 сентября)

9 (10 сентября) ул. Героев Хасана, 117 (10 сентября)

ул. Суздальская, 1 (10 сентября)

ул. Рабоче-крестьянская, 30 (10 сентября)

30 (10 сентября) ул. Гусарова, 5 (9 и 10 сентября)

ул. Запорожская, 11 (9 и 10 сентября)

ул. Загарьинская, 6 (9 и 10 сентября)

ул. Н. Островского, 101 (9 и 10 сентября)

Орджоникидзевский район:

ул. А. Щербакова, 33 (9 и 10 сентября)

ул. Вильямса, 20/1 (9 и 10 сентября)

ул. Репина, 74 (10 сентября)

ул. Писарева, 25 (10 сентября)

ул. Молдавская, 3 (10 сентября)

Посёлок Новые Ляды (ярмарки будут только 10 сентября):