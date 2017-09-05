9 и 10 сентября в Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Площадки будут расположены в каждом районе Перми.
Площадки будут расположены в каждом районе Перми.
9 и 10 сентября в Перми пройдут сезонные ярмарки.
Как пояснили в городском департаменте экономики и промышленной политики городской администрации, продажа в рамках ярмарки будет организована как с машин, так и в торговых палатках и шатрах.
Местные производители привезут для продажи молочные и рыбные продукты, овощи, мясные изделия, мед и сладости, а также непродовольственные товары:
Адреса ярмарок выходного дня:
Дзержинский район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):
Индустриальный район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):
Кировский район (ярмарки будут только 10 сентября):
Ленинский район:
Мотовилихинский район (ярмарки будут идти два дня — 9 и 10 сентября):
Свердловский район:
Орджоникидзевский район:
Посёлок Новые Ляды (ярмарки будут только 10 сентября):