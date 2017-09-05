Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
В суде зачитали разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
В Нидерландах скандал из-за фирм-строителей Крымского моста - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Для жителей частных домов «коммуналка» станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
13:53 (мск), источник: Actualitati.md

Арендодателей в Молдове обяжут платить дополнительный налог

Сдающих квартиру во временное пользование предупреждают об обязательной оплате налога от вырученной прибыли.

Источник: Actualitati.md

Выплаты должны производиться не позднее 2-го числа каждого месяца, либо на следующий день после получения денег от арендующего. Оплату возможно будет осуществить в любом банке или почтовом отделении.

Сумма, которую должен выплатить арендодатель составит 7%.

Уклоняющимся от выплаты грозят штрафы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Завтра более сотни столичных домов останутся без воды
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Допинг в России: Макларен взял свои слова обратно Пока официальных заявлений со стороны МОК не последовало
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь