Арендодателей в Молдове обяжут платить дополнительный налог
Сдающих квартиру во временное пользование предупреждают об обязательной оплате налога от вырученной прибыли.
Сдающих квартиру во временное пользование предупреждают об обязательной оплате налога от вырученной прибыли.
Выплаты должны производиться не позднее 2-го числа каждого месяца, либо на следующий день после получения денег от арендующего. Оплату возможно будет осуществить в любом банке или почтовом отделении.
Сумма, которую должен выплатить арендодатель составит 7%.
Уклоняющимся от выплаты грозят штрафы.