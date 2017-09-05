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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда рублей

Долги петербуржцев перед Фондом капремонта не уменьшаются.

Источник: РИА "Новости"

На 1 сентября задолженность горожан составила 1,2 миллиарда рублей. Причем большинство должников — владельцы жилых помещений (273 тысячи собственников). Число должников по нежилым помещениям составляет 16 тысяч собственников.

А некоторые из них не сделали ни одного взноса в Фонд капитального ремонта. И таких горожан около 4,5 процентов.

— Специалисты Фонда продолжают вести активную работу с собственниками жилых и нежилых помещений, у которых есть задолженность. В случае добровольного непогашения, Фонд приступит к взысканию задолженности в судебном порядке с возложением на должника всех судебных расходов, — сообщают.

К слову, тариф на капремонт в Петербурге составляет 3−4 рубля за квадратный метр, в зависимости от типа жилья. В следующем году повышений не предвидится.

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