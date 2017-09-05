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14:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске не торопятся осваивать выделенные 600 млн рублей

В Магнитогорске подсчитывают, сколько денег потребуют ремонты лифтов и многоквартирных домов, и насколько оперативно с ними справятся подрядчики.

Источник: Reuters

Более 20-ти компаний осваивают выделенные на это 600 миллионов рублей. Но, как считают контролирующие организации, от графика уже отстают, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это здание по Панькова, 23, было построено в посёлке железнодорожников одним из первых — в 1935 году. Комсоставские квартиры — так говорят жители соседних домов. 12 часов дня, а ни одного рабочего не видно. Несколько дней назад они отбили штукатурку, срезали инженерные сети — водопровод и отопление.

«Набегами — приезжают и уезжают когда, видимо, им удобно, а не когда надо сделать. Наобум приехали — потом 2 дня отдыхают, опять приехали — видимо, так и будет дальше», — рассказывает житель дома Андрей Давыденко.

И жителей, и управляющую компанию беспокоит отопительная система. Нередко бывало, что тепло начинали подавать в квартиры магнитогорцев даже в первых числах октября. Вот и гадают люди — успеют или не успеют строители заменить батареи. Другой объект — по адресу Салтыкова-Щедрина, 11.

«Тот же самый подрядчик, тоже “Омега”, но претензий по исполнению работ нет. Тоже все виды работ: и кровля, и фасад, и все инженерные коммуникации, тоже приступили, и отопление уже — вовсю: и стояки, и верхний разлив уже собран — тут опасений нет. И там, и тут подрядчик — один и тот же, просто работают разные бригады», — комментирует Лариса Рябиченко, директор ЖРЭУ № 12.

На каждый из этих двух домов выделено по 3,5 миллиона рублей. Но одновременно взяв старт, строители на Салтыкова-Щедрина опережают соседей уже на 2 недели. «Омега» и в прошлом году работала в посёлке, и тогда к ней были претензии.

«Что касается компаний, которые выиграли аукцион по обычным работам — а это отдельный пул подрядчиков — то сейчас очень внимательно мы присматриваемся, как минимум, к двум компаниям, хотя на самом деле все они уже работали с Региональнам оператором, и работа не представляет для них что-то новое», — отмечает руководитель фонда «Региональный оператор капремонта общего имущества Челябинской области» Вадим Борисов.

Такой же комплексный ремонт в посёлке железнодорожников должен пройти в пяти домах. А в целом в Магнитогорске — по 24-м многоквартирным строениям. Если не поторопиться сейчас — зима сама внесёт коррективы в график работ, а Региональный оператор — в список подрядчиков на год будущий. Отстающие рискуют остаться без работы.

Андрей Подольский, Евгений Грудев.

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