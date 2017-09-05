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14:18 (мск), источник: Actualitati.md

Жители Кишинева протестуют против незаконного строительства

Проживающие на улице Матей Басараб крайне возмущены незаконным строительством, проводимым неподалеку от их жилого дома.

Источник: Actualitati.md

Стройка началась в ночь на первое сентября, именно с тех пор не утихающий шум беспокоит всю округу.

Мы не знаем, кто и как разрешил им поставить забор и начать строительство. Уже несколько дней во дворе шум и беспорядок. Мы не знаем, кто эти люди и откуда они, какие у них документы, — рассказал один из жителей телеканалу publika.tv.

Некоторые из них заверяют, что стройка охраняется сотрудниками частной фирмы.

В претуре сектора заявили, что они не в курсе о строительстве и разрешений на работы не выдавалось. Власти обещали разобраться в ситуации и предоставить ответ.

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