Жители Кишинева протестуют против незаконного строительства

Источник: Actualitati.md

Стройка началась в ночь на первое сентября, именно с тех пор не утихающий шум беспокоит всю округу.

Мы не знаем, кто и как разрешил им поставить забор и начать строительство. Уже несколько дней во дворе шум и беспорядок. Мы не знаем, кто эти люди и откуда они, какие у них документы, — рассказал один из жителей телеканалу publika.tv.

Некоторые из них заверяют, что стройка охраняется сотрудниками частной фирмы.