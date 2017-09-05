Жители Кишинева протестуют против незаконного строительства
Проживающие на улице Матей Басараб крайне возмущены незаконным строительством, проводимым неподалеку от их жилого дома.
Проживающие на улице Матей Басараб крайне возмущены незаконным строительством, проводимым неподалеку от их жилого дома.
Стройка началась в ночь на первое сентября, именно с тех пор не утихающий шум беспокоит всю округу.
Мы не знаем, кто и как разрешил им поставить забор и начать строительство. Уже несколько дней во дворе шум и беспорядок. Мы не знаем, кто эти люди и откуда они, какие у них документы, — рассказал один из жителей телеканалу publika.tv.
Некоторые из них заверяют, что стройка охраняется сотрудниками частной фирмы.
В претуре сектора заявили, что они не в курсе о строительстве и разрешений на работы не выдавалось. Власти обещали разобраться в ситуации и предоставить ответ.