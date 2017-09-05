Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в снятии ареста с части активов

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в снятии ареста с 6,54% МТС и 100% «Медси» по делу с «Роснефтью».

АФК «Система» ходатайствовала о снятии ареста с 6,54% МТС и 100% «Медси». Представитель АФК в суде аргументировал это разницей между суммой обеспечения и объемом удовлетворенных исковых требований. «Существует разница между суммой обеспечения (185 млрд руб.) и суммой удовлетворенных исковых требований (136,3 млрд руб.) — 48,7 млрд руб.», — сказал он, добавив, что эта разница эквивалента 6,54% акций МТС и 100% «Медси».