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14:37 (мск), источник: ТАСС

Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в снятии ареста с части активов

Решение суда может быть обжаловано.

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в снятии ареста с 6,54% МТС и 100% «Медси» по делу с «Роснефтью».

Такое решение огласила судья Светлана Хомутова, передает корреспондент ТАСС с места события.

«В удовлетворении ходатайства отказать», — сказала судья, напомнив о праве обжаловать решение.

АФК «Система» ходатайствовала о снятии ареста с 6,54% МТС и 100% «Медси». Представитель АФК в суде аргументировал это разницей между суммой обеспечения и объемом удовлетворенных исковых требований. «Существует разница между суммой обеспечения (185 млрд руб.) и суммой удовлетворенных исковых требований (136,3 млрд руб.) — 48,7 млрд руб.», — сказал он, добавив, что эта разница эквивалента 6,54% акций МТС и 100% «Медси».

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