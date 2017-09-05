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16:21 (мск), источник: Интерфакс

Ростовский город Шахты поэтапно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — До 2020 года в Шахтах (Ростовская область) планируется установить контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Всего будет установлено 535 контейнеров на всех площадках города. Они предназначены для сбора сухого мусора (ПЭТ бутылки, картон, стекло)», — говорится в сообщении.

Раздельный сбор стекла, пластика (пластиковых бутылок), картона позволит вовлечь в оборот для промышленного производства вторичные материальные ресурсы, уменьшить количество мусора, размещаемого на полигоне, что в свою очередь снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, воду и почву, отмечают власти.

«На сегодняшний день очень важно сформировать экологическую инициативу населения, потому что именно она является ключевым вопросом жизнеспособности раздельного сбора бытовых отходов. Очень важно привлечь горожан к решению вопросов окружающей среды, воспитать бережное отношение к природе», — приводятся в сообщении слова главы администрации Шахт Игоря Медведева.

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